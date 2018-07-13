Кондратьеву представили нового руководителя ФАС по Краснодарскому краю

Олега Тихенького губернатору региона 13 июля представил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

На встрече говорили о задачах, которые стоят перед службой. Кондратьев уверен, что необходимо более тщательно следить за сферой государственных закупок.

«Конкуренция должна быть. И вне конкуренции я не вижу дальнейшего экономического развития нашего края. Потому что она позволяет создавать бизнесу более качественные продукты. На самом деле свою стратегическую задачу я вижу в том, чтобы эту конкуренцию на территории края поддержать. Создать абсолютно равные условия для всех. Еще раз подчеркиваю, по власти судят не потому, как отыграли конкурс, а насколько мы получили результат. Мы должны быть в отношениях прозрачны, взаимопонимание должны быть основными принципами нашей совместной работы», — подчеркнул Кондратьев.

«Чтобы эффективно работать с региональной властью, необходимо в случае больших конкурсов, которые нельзя отложить или перенести, идти рука об руку и согласовывать процедуры до их проведения, чтобы вся документация была адекватной, чтобы можно действительно было поставить такие условия, которые не позволяют прийти фирмам-однодневкам», — сказал Королев.

Также в рамках встречи власти Кубани подписали соглашение с антимонопольной службой, направленное на развитие добросовестной конкуренции в регионе. Работу в этом направлении в Краснодарском крае начали еще три года назад. Тогда на Кубани совместно с Агентством стратегических инициатив внедрили стандарт развития конкуренции в муниципалитетах.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник