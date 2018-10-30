Конечную остановку маршрута «Ласточек» Ростов — Туапсе изменят на два дня

С 30 октября по 1 ноября конечной остановкой поездов «Ласточка» станет станция Горячий Ключ.

Это связано с работами по восстановлению инфраструктуры на участке Горячий Ключ — Туапсе после непогоды.

На направлении Ростов — Горячий Ключ поезд № 808с будет курсировать по измененному расписанию 30 и 31 октября. На маршруте Горячий Ключ — Ростов график движения поезда № 808э изменится 31 октября и 1 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Вернуть или переоформить проездные билеты можно без удержания дополнительных сборов и платежей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Пострадавшими признали более 2 тыс. домов.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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