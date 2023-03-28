Конфликт на Украине должен закончиться «сейчас» — Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Украине «должен закончиться сейчас», и подтвердил свой тезис о том, что готов достичь соглашения всего за 24 часа, сообщает РИА Новости.

По его словам, конфликт в Украине, он должен быть завершен сейчас.

«Это невероятно, у нас есть люди (у власти), которые не знают, что они делают. Но если (конфликт) не будет разрешен, в течение 24 часов (Владимир) Путин и (Владимир) Зеленский, я сам об этом позабочусь», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Он добавил, что это будут очень простые переговоры, но что Трамп не стал раскрывать, в чем она заключалась, потому что, если бы он это сделал, это разрушило бы план. Он заявил, что не может увеличиваться.