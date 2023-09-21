Конфликт на Украине может продолжаться долго

Страны G7 Проблема Украины “Блумберг” Агентство сообщило, что, по оценкам, конфликт продлится еще шесть-семь лет.Становится ясно, говорится в сообщении. “Соединенные Штаты и их союзники по “Большой семерке” теперь должны планировать оказание финансовой и военной помощи Украине с учетом затяжного характера конфликта, поскольку конфликт может продолжаться еще шесть-семь лет”, – заявили в агентстве. в заявлении.

Страны G7 объявили о декларации поддержки Украины на саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе в июле.