Конфликт в кубанском «Яблоке»: одна партия — два списка

Кубанское отделение «Яблока» 16 июля проводит конференцию, итоги которой могут оказаться нелегитимными.

В Краснодаре 16 июля проходит конференция кубанского отделения «Яблока». Конференция должна определить, кто будет представлять партию в качестве кандидатов на сентябрьских выборах депутатов ЗСК. Это уже вторая конференция местного отделения партии по этому вопросу, но часть «яблочников» не признают правомочность первой конференции, а часть – не признают вторую.

Сейчас в кубанском «Яблоке» сразу два человека считают себя руководителями местного отделения — Владимир Рыжаев и Евгений Витишко.

Владимир Рыжаев возглавил отделение в 2015 году. Его сторонники 2 июля на региональной конференции продлили полномочия Рыжаева на этом посту до февраля 2018-го и выдвинули список кандидатов на сентябрьские выборы. При этом бюро партии «Яблоко» еще в марте своим решением распустило руководящие органы отделения в Краснодарском крае.

Конференцию 16 июля организовал туапсинский эколог и финансовый уполномоченный региональной организации «Яблока» Евгений Витишко. Но раскол в партии по-прежнему не преодолен, отчего решение и этой конференции может оказаться недействительным по чисто техническим причинам.

Дело в том, что на Кубани на конец мая зарегистрированы 15 местных и первичных организаций «Яблока», и председатели не менее чем семи из них (в том числе крупных краснодарской и новороссийской организаций), по сообщениям СМИ, заявили, что не проводили собраний по выдвижению делегатов в краевой центр. При этом устав партии «Яблоко» признает правомочность решений конференции, если «в ее работе принимают участие более половины избранных делегатов и избранные делегаты представляют более половины структурных подразделений регионального отделения, в которых зарегистрировано более половины членов партии из числа зарегистрированных во всех структурных подразделениях регионального отделения».

Конфликт между товарищами по партии в краснодарском «Яблоке» длится еще с 2013 года. Но сейчас он выходит за рамки исключительно партийных вопросов, так как ставит в двусмысленное положение крайизбирком и региональное управление Минюста. Судя по всему, накануне выборов крайизбиркому и Минюсту предстоит разбираться сразу с двумя партийными списками от регионального «Яблока», каждый из которых равно нелегитимен и не признается изрядной частью самих «яблочников».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале июля председатель регионального отделения «Яблока» Владимир Рыжаев обратился в полицию с просьбой расследовать взлом партийного офиса в Краснодаре. В захвате помещения и находящегося в нем оборудования он обвинил однопартийца Евгения Витишко.

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