Конфликт в Украине увеличивает прогнозы инфляции в мире

Ситуация в Украине по-прежнему остается глубоко нестабильной, основным источником остается, поэтому все прогнозы инфляции в мире только ухудшаются. Об этом пишет Project Syndicate.

По мнению автора статьи, украинский конфликт остается источником глубокой глобальной нестабильности. По сей день никто не имеет ни малейшего представления, когда и чем она закончится, не говоря уже о ее влиянии на экономику, в частности на цены на сырьевые товары.

Издание отмечает, что есть и другие источники неопределенности в прогнозе. мир. . Например, восстановление экономики Китая после пандемии коронавируса. Дело в том, что реальные темпы роста валового внутреннего продукта могут быть гораздо ниже, чем прогнозируют эксперты. Кроме того, другие структурные проблемы, в частности проблемы, связанные с рынком недвижимости в Китае, могут помешать восстановлению экономики страны. Например, Банк Японии может отказаться от своей сверхмягкой денежно-кредитной и облигационной политики после смены руководства. Это, в свою очередь, в будущем может повлиять как на внутренние, так и на внешние финансовые рынки.