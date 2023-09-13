Конгресс «История тюркских государств» пройдет в Кыргызстане

Конгресс «История тюркских государств» пройдет 14-16 сентября в г. Чолпон-Ота Иссык-Кульской области Кыргызстана. По информации Турецкой академии Организации тюркских государств (TDT), конгресс организован при поддержке Министерства образования и науки Кыргызстана.

В конгрессе примут участие официальные лица и представители учреждений TDT, представители государств-членов и дипломаты.

Цель мероприятия – активизация и углубление исследований по истории тюркских государств, стимулирование научного сотрудничества в этом направлении. Конгресс будет посвящен 100-летию Турецкой Республики.

В заседаниях конгресса приняли участие более 50 тюркологов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Монголии, России, Болгарии, Украины и других стран.Учёные примут участие.

В хронологическом порядке рассматриваются исторические события с древнейших времен до наших дней, уточняется политическая и военная история тюркских государств, от племенных союзов до кочевых империй. .

Декларация будет принята по итогам Конгресса.