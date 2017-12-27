Конькобежцы из Сочи завоевали пять медалей чемпионата России по шорт-треку

Соревнования прошли в центре «Коломна» под Москвой.

Всего на лед вышли более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Краснодарский край на соревнованиях представляли два воспитанника краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта — Артем Козлов и Антон Воронин.

Спортсмены получили пять наград: два серебра и три бронзы. Козлов показал высокий результат на дистанциях 500, 1 тыс. и 1,5 тыс. м, что позволило ему стать третьим в многоборье. Воронин получил бронзу на дистанции 500 м, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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