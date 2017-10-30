Конкурс на строительство ТЭС на Тамани перенесли на 2018 год

Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович.

Конкурс на строительство тепловой электростанции (ТЭС) в Темрюкском районе будет проведен в 2018 году. Ее мощность составит 465 МВт. Срок поставки электроэнергии назначен на 2021 год.

Ранее появилась информация, что конкурс на строительство ТЭС на Тамани объявят в 2017 году, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», электростанцию в Тамани планируют построить для энергоснабжения Крыма и будущего порта Тамань. Предполагалось, что срок возврата инвестиций для энергокомпании, которая будет строить станцию, составит 15 лет, доходность инвестиций — 12-14%.

Вернуться на ленту

Источник