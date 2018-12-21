Конники Краснодарского ипподрома снялись в художественном фильме «Сотня»

В декабре прошли съемки художественного фильма о подвиге Василия Гамалия — командира сотни, совершившей в 1916 году поход в Персию.

Рабочее название ленты — «Сотня». Конники работали на съемке кавалерийской атаки — казачья лава и джигитовка. К фильму уже вышел тизер.

Идея создания художественного фильма о подвиге казачьей сотни Василия Гамалия принадлежит журналисту, автору и ведущему программы «Международное обозрение» на канале «Россия-24» Евгению Примакову, внуку политика и премьер-министра Евгения Примакова. По роду своей деятельности журналист не раз бывал в рабочих командировках на Ближнем Востоке и узнал в Сирии о походе казачьей сотни в Месопотамию. Часть ее находится сегодня на сирийской земле.

После рейда все казаки сотни были награждены георгиевскими наградами — это был второй случай в истории, когда награды получило все подразделение, сообщает пресс-служба Краснодарского ипподрома.

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