Консервные заводы Кубани увеличили производство соков и нектаров

За полгода перерабатывающие предприятия региона выпустили 223 млн условных банок продукции.

Это на 3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Тогда было выпущено 216 млн условных банок соков и нектаров.

В 2017 году консервные заводы края произвели 540 млн условных банок напитков из фруктов и овощей. Это около 17% всех соков и нектаров от общероссийского объема производства.

На Кубани их выпускают два крупных предприятия: «Южная соковая компания» и ООО «КубСнаб», а также пять предприятий малой мощности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Роскачество опубликовало советы по выбору качественного сока.

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