Константин Ушаков продолжит тренировать волейболисток краснодарского «Динамо»

Краснодарский женский волейбольный клуб сохранит основной состав на следующий сезон.

Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Андрей Макаров. По его словам, у Ушакова действующий контракт на следующий сезон. Костяк команды сохранится, есть договоренности о новых контрактах с рядом игроков, продлили соглашение с Марией Бибиной. Макаров ожидает, что команда в новом сезоне будет сильнее, сообщает «Р-Спорт».

«Динамо» в текущем сезоне на предварительном этапе чемпионата России заняло последнее — десятое место.

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