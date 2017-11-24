Константина Ушакова отправили в отставку с поста наставника женской сборной РФ по волейболу

О таком решении объявили в штаб-квартире Всероссийской федерации волейбола 24 ноября на заседании президиума. Причиной решения стали неудовлетворительные итоги выступления команды в сезоне.

Во время заседания рассмотрели результаты выступления сборных по волейболу и по пляжному волейболу. Мужской команде была поставлена оценка «хорошо», женской — «неудовлетворительно». Мужской и женской сборным командам по пляжному волейболу – «хорошо».

Президиум рекомендовал экспертному совету провести конкурс на пост главного тренера женской сборной команды. Константин Ушаков и Владимир Кузюткин были отправлены в отставку. Президиум посчитал, что они не справились со своими обязанностями, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Константин Ушаков также является главным тренером ВК «Динамо Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре стало известно, что волейболисткам «Динамо Краснодар» три месяца не платят зарплату. По данному факту СК возбудил уголовное дело в отношении директора волейбольного клуба. Задолженность по зарплате сотрудникам клуба составила около 25 млн рублей.

В прошлом сезоне игроки «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года вплоть до середины февраля 2017 года, когда им погасили задолженность за два месяца. Долги погасили только в марте 2017 года. Спонсорами ВК «Динамо» стали «Роснефть» и «Черномортранснефть».

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