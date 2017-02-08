Константиниди: администрирование курортного сбора может осуществлять налоговая служба

На выставке «Анапа — самое яркое солнце России» 8 февраля провели круглый стол по вопросу введения курортного сбора.

Модератором выступил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

Тему курортного сбора активно обсуждает бизнес-сообщество и власти всех уровней. Проект еще не утвержден федеральным законом, 16 февраля его будут обсуждать в Москве.

Константиниди отметил, что сейчас главный вопрос — как и куда будут направлены собранные деньги. Первоначально авторы проекта планировали направлять их на благоустройство. Однако Кубань предложила направлять курортный сбор на развитие инженерной инфраструктуры, пляжей и продвижение курортов.

«Мы озвучиваем мнение, что это должен быть налоговый сбор. Единственное эффективное администрирование курортного сбора может осуществлять налоговая служба. Создание специальных подразделений сборщиков непременно повлечет расходы, которые могут оказаться выше самого сбора. Такой печальный опыт уже был десятилетием ранее», — сказал министр.

Мэр Анапы Сергей Сергеев сообщил, что за 2016 год курорт принял более 4,5 млн туристов. Во время пиковой нагрузки на территории находилось до 450 тыс. человек одновременно. По его мнению, емкость коммунальных систем имеет предел, а сети нужно развивать.

На круглом столе высказали мнения предприниматели и руководители здравниц. Они предложили снизить размер курортного сбора в межсезонье и отменить его в холодный период. Участники совещания отметили, что необходимо учесть интересы льготных категорий граждан.

Все участники круглого стола согласились, что введение этой меры необходимо, но только после проработки законопроекта, который будет регламентировать размеры сбора с учетом особенностей территории, где он будет применяться. Они высказали пожелание, чтобы при принятии закона были учтены интересы бизнеса, туристов и органов власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 26 августа на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России: в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Кондратьев в декабре рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж.

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