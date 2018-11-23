Константиниди: на Кубани по системе «все включено» работают 43 гостиницы и отеля

Об эффективности внедрения в крае стандартов системы «все включено» и распространения этой практики в отелях шла речь на семинаре-тренинге в рамках Международного туристского форума SIFT в Сочи.

Модератором деловой площадки выступил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди. Он отметил, что в прошлом году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева ведомство совместно с отельерами разработало такие стандарты.

Специалисты минкурортов края проанализировали отечественный и зарубежный опыт предоставления услуг по системе «все включено», нормативную и правовую базу. Они взяли лучшее из мирового опыта для применения на кубанских курортах.

«Введение стандартов по предоставлению услуг «все включено» на курортах Краснодарского края уже доказало свою эффективность. Сегодня в регионе по такой системе работают 43 гостиницы и отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Это на 40% больше, чем в прошлом году. На сегодня на наших курортах сосредоточено наибольшее в России количество таких средств размещения», — подчеркнул Константиниди.

Эффективность работы по системе «все включено» подтвердили присутствовавшие на круглом столе отельеры — представители крупных средств размещения, работающих на Кубани. По их словам, загрузка таких гостиниц в высокий сезон достигает практически 100%, а в низкий — около 90%.

При этом стоимость размещения в таких отелях конкурентоспособна. По данным отельеров, в среднем цена в трехзвездочной гостинице, которая работает по системе «все включено», в пик сезона на одного человека составляет от 3,5 тыс. рублей в сутки, в низкий сезон — от 1,8 тыс. рублей.

Благодаря высокой популярности системы «все включено», ее использование позволяет повысить уровень сервиса и качества, гарантированно увеличить поток туристов в объекты санаторно-курортного комплекса и обеспечить их круглогодичную загрузку, отметил Константиниди. Повсеместное распространение этой системы в регионе позволит усилить позиции курортов края на мировом рынке туристских услуг.

В рамках форума SIFT 22-23 ноября проходит более 20 мастер-классов, семинаров-тренингов, бизнес-игр, панельных сессий и других деловых мероприятий. Основная тема его деловой повестки — конкурентоспособность национального турпродукта и межрегиональная интеграция, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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