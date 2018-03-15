Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу сочинца, осужденного за срубленное дерево

По закону Краснодарского края жителя Сочи осудили на 1,5 года условно за срубленное на своем участке дерево.

Сочинец обратился с жалобой на ч. 3 ст. 1 закона региона «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». В 2014 году перечень древесных пород, требующих особой охраны, был опубликован в СМИ и размещен на официальном сайте органа местного самоуправления.

Без разрешительных документов при монтаже забора на собственном земельном участке мужчина распорядился вырубить мушмулу и три лианы — глицинии, входящие в утвержденный список особо охраняемых зеленых насаждений.

В материалах суда говорится, что эти действия нанесли муниципальному образованию ущерб в размере 125 тыс. 180 рублей. Лазаревский районный суд признал гражданина виновным, назначив ему наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

По мнению заявителя, оспариваемая норма закона Краснодарского края безосновательно устанавливает запрет на вырубку зеленых насаждений, расположенных на принадлежащем ему земельном участке, а также позволяет привлекать к уголовной ответственности за его нарушение.

Жалобу Конституционный суд РФ рассмотрит 15 марта в открытом заседании, сообщает РИА «Новости».

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