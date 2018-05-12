Консул Украины отправился в Ейск для выяснения обстоятельств задержания украинских рыбаков

Консул будет требовать освободить задержанных рыбаков.

«Пограничная служба города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их», — цитирует заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины — начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича «Коммерсантъ».

О том, что два украинских моряка пропали в Азовском море, стало известно 11 мая. Накануне, 10 мая, 51-летний и 21-летний мужчины из Бердянска вышли в море на судне «Амур» из базы отдыха «Искра» на Бердянской косе и не вернулись. На их поиски отправились три человека и спасательный катер «ПРК-03». Кроме того, об исчезновении людей в море были оповещены суда на рейде, пограничные отряды и спасательные станции.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что пропавшие моряки могли быть задержаны российскими пограничниками, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Азовском море 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». На борту находились десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Крыму. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На судно наложили арест, у моряков забрали паспорта. Капитана освободили после ареста украинскими пограничниками.

Корабли ЧФ начнут патрулировать Азовское море для борьбы с «украинским пиратством». В России заявили о том, что могут ограничить проход украинских судов через Керченский пролив. В ФСБ РФ заявили,что начнут борьбу с «украинским пиратством».

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