Консульства США в регионах возобновят собеседования на визы с 11 декабря

Выдача неиммиграционных виз в России была приостановлена 23 августа.

«Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке 11 декабря возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме. Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии в России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России из-за сокращения числа сотрудников посольства страны.

Решение о высылке американских дипломатов стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который подписал президент США Дональд Трамп. МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств. Американское посольство с августа не может использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что к 1 сентября Вашингтон примет ответные меры.

Вернуться на ленту

Источник