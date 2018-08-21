Консультации по акции «Кубань — край здоровых людей» получили 317 тыс. жителей

Акция действует в Краснодарском крае с 2010 года. В станице Каневской прошел 90-й диагностический выезд медиков.

Там бесплатные медицинские консультации получили более 800 человек.

«Из них кардиологами были осмотрены 418 кубанцев, неврологами — 211, эндокринологами — 207. По итогам обследования 28 пациентов получили направление в краевую больницу № 1», — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Акция «Кубань — край здоровых людей» проходит каждый месяц по субботам в одной из районных поликлиник региона. Прием ведут десятки краевых специалистов — кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, неврологи, хирурги, торакальные хирурги, колопроктологи, гастроэнтерологи, окулисты, а также ортопеды-травматологи, нейро- и ангиохирурги.

С октября 2010 года по август 2018 года врачи провели 90 выездных профилактических мероприятий такого формата. За это время было осмотрено 317 тыс. человек.

В 2018 году консультации специалистов уже получили более 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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