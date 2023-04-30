Консультации по возвращению Сирии в ЛАГ продолжатся

Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании встретятся в Аммане в понедельник, 1 мая, для продолжения консультаций по возвращению Сирии в Лигу арабских государств, говорится в заявлении МИД Иордании.

В апреле Саудовская Аравия провела в Джидде консультативную встречу с участием министров иностранных дел шести стран Персидского залива, Египта, Иордании и Ирака для обсуждения возможности восстановления отношений с сирийским правительством и возвращения Дамаска в Лигу арабских государств. Он был прекращен в 2011 году. В знак протеста против внутренней политики сирийских властей.

Ряд арабских аналитиков прогнозируют, что членство Сирии в Лиге арабских государств будет восстановлено до или во время межарабского саммита, который пройдет в мае в Саудовской Аравии 19.