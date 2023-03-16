Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Душанбе в этом году

Даша 16.03.2023 В мире

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Душане в этом году

14-15 сентября с.г. в городе Душанбе под председательством Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также проведет очередное заседание Совета глав стран-учредителей фонда. Ожидается участие в саммите президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

В Таджикистане началась масштабная подготовка к встрече лидеров стран Центральной Азии, говорится в сообщении, опубликованном УзА.

Ожидается, что по итогам пятой юбилейной консультационной встречи будет подписан ряд важных документов. Сообщается, что по итогам саммита будет принято совместное заявление лидеров стран Центральной Азии.

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