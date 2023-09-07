Контейнерные поезда будут организованы из Ирана через Узбекистан

Контейнерные поезда будут организованы из Ирана через Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узтемирёлконтейнер».

В.Б. Состоялась встреча с Камаловым А.С. и советником по экономическим вопросам посольства Ирана в Ташкенте Хусейном Парварешем, в которой также приняли участие специалисты профильных подразделений АО «Узбекские железные дороги».

В ходе встречи было ускорено Передача транзитных грузов из Ирана в Таджикистан через Узбекистан, организация контейнерных поездов, обсуждались многосторонние вопросы, такие как активное участие в рабочих группах.