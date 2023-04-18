Контрнаступление Украины начнется 30 апреля — Newsweek

Публикуйте такие прогнозе, он сообщил, что опирается на секретные документы американской разведки, просочившиеся три недели назад. «Общее количество необходимой техники для них составляет 253 танка, 381 механизированная машина, 480 автомобилей и 147 артиллерийских орудий, а также 571 бронеавтомобиль HMMWV США», — говорится в тексте.

Кроме того, по данным документов, вся подготовка украинских войск США и их союзниками осуществляется за пределами Украины.

Подлинность документов не подтверждена. Эксперты говорят, что некоторые из них были хотя бы частично отредактированы.