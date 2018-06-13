Контрразведка США попросила американцев не брать телефоны на ЧМ‐2018

Директор Управления национальной контрразведки США Вильям Эванина отметил, что данные с мобильных устройств «могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам».

Эванина призвал американцев не брать с собой мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты в Россию на чемпионат мира. По его словам, самому большому риску подвергнутся правительственные чиновники представителей американских корпораций.

«Если вы можете обойтись без устройства, то не берите его. Если же вам придется его взять, то не берите с собой основное устройство, а из запасного вынимайте аккумулятор, когда не пользуетесь им», — цитирует директора контрразведки телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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