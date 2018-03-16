Координатор кубанского «Голоса» назвал русских ублюдками

Аудиозапись этого попала в Интернет.

Координатор кубанского «Голоса» Давид Канкия стал одним из главных героев расследования телекомпании «НТВ» «Чужой голос».

Расследование телеканала о реальных целях и задачах общественных организаций, на словах ратующих «за честные выборы», выявляет, что финансируются они и их активисты из-за рубежа.

Также в сеть попали нелицеприятные высказывания активистов о своих согражданах. Слова: «Русские – неполноценные ублюдки» зафиксировала приводимая в расследовании аудиозапись, на которой, по утверждению авторов расследования, записана речь координатора кубанского «Голоса» Давида Канкии.

О том, как действуют иностранные наблюдатели и почему после выборов стоит ждать целый вал публикаций в западных и российских либеральных СМИ об их легитимности, читайте в материале «По ком голосят наемные плакальщики».

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