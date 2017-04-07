Координатор сборной Бразилии по футболу: мы бы хотели сыграть против России

Генеральный координатор бразильской сборной по футболу Эдуардо Сезар Гаспар 6 апреля в Краснодаре заявил, что команда с удовольствием сыграла бы против России в товарищеском матче.

«Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели», — сказал он.

Представители команды отправились в Россию для ознакомления с условиями подготовки к турниру, в том числе для выбора тренировочной базы. Гаспар с инспекцией прибыл в академию ФК «Краснодар» 6 апреля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Бразилии в конце марта первой квалифицировалась на чемпионата мира — 2018.

Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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