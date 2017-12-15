Копайгородский: на Кубани улучшили криминогенную ситуацию на улицах

В Краснодаре 15 декабря под председательством заместителя главы региона Алексея Копайгородского прошло заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений и краевого штаба по координации деятельности народных дружин.

Во время заседания подвели итоги совместной работы полиции, народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности и Кубанского казачьего войска.

В региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности краевого ГУ МВД внесено почти 17 тыс. человек. В 2017 году количество преступлений в общественных местах снизилось на 5%. На 11% снизилось число преступлений, совершенных лицами, состоящими на профилактическом учете. Как отметил заместитель главы региона, эффективная работа по снижению уличной преступности и обеспечению правопорядка в целом — это задача не только силовых структур, но и власти всех уровней.

«Опыт показывает, что именно на этапе профилактики можно бороться практически со всеми видами преступлений и, что особенно важно, оградить от втягивания в криминальное «болото» молодежь и людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И большую роль в этом играют специалисты на местах», — подчеркнул Алексей Копайгородский.

Подводя итоги совещания, вице-губернатор отметил, что работа должна быть системной, с максимальным привлечением к ней ответственных лиц правоохранительных органов и администраций муниципальных образований, городских округов, сельских и городских поселений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в праздничные дни следить за порядком на Кубани будут 5,5 тыс. казаков. Все службы Кубани перейдут в режим повышенной готовности с 25 декабря.

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