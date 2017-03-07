Корабль «Валентин Пикуль» прибыл в Новороссийск после ремонта

Морской тральщик (МТЩ) Черноморского флота «Валентин Пикуль» в марте прибыл в Новороссийск после завершения планового трехмесячного ремонта.

Корабль проходил доковый ремонт и техническое обслуживание на базе филиала Центра судоремонта «Звездочка» в Темрюке. После ремонта и ходовых испытаний морской тральщик прибыл в пункт постоянной дислокации.

В конце 2016 года МТЩ «Валентин Пикуль» вернулся из первого похода в дальнюю морскую зону, где выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

Минный тральщик «Валентин Пикуль» был спущен на воду 30 мая 2000 года. Он был назван в честь писателя-мариниста Валентина Саввича Пикуля. С июля 2002 года тральщик входит в состав бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военной морской базы, сообщает пресс-служба ЮВО.

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