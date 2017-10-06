Корабль «Василий Быков» для Черноморского флота РФ отбуксируют в Керчь

Судно доставят туда для достройки и проведения заводских ходовых испытаний.

Предположительно, корабль отправят на судостроительный завод «Залив».

Министерство обороны России заключило контракт с Зеленодольским заводом на постройку еще пяти кораблей проекта 22160. Два из них — «Павел Державин» и «Сергей Котов» также строят на заводе «Залив». Эти корабли должны сдать в 2018 году. Они, как и «Василий Быков», предназначены для Черноморского флота.

Корабли проекта 22160 — корветы-невидимки, работающие в прибрежной зоне. Основное оружие — артиллерийская установка А-220М, которая оснащается башней с пониженным шансом радиолокационного обнаружения. Помимо этого патрульные корабли будут укомплектованы ракетными комплексами «Калибр-НК», пишет «Керчь.инфо».

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