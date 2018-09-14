Корабли «Азов» и «Николай Фильченков» вернулись на базу ЧФ после учений

Большие десантные корабли выполнили задачи в Средиземном море.

Учения прошли с 1 по 8 сентября под руководством главнокомандующего ВМФ России.

В них были задействованы 18 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе новейшие фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводные лодки «Колпино» и «Нижний Новгород», а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

После возвращения в базу экипажи «Азова» и «Николая Фильченкова» выполнят комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем и механизмов, поддержанию технической готовности кораблей и продолжат выполнение мероприятий плановой боевой подготовки, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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