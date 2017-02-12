Корабли четырех стран НАТО проведут учения в Черном море

Корабли Канады, Испании, Румынии и Болгарии 13 февраля проведут совместные учения в Черном море.

«Во время учений типа PASSEX (passing exercise) будут отработаны элементы тактического маневрирования, противовоздушной обороны, отражения асимметричных атак надводного противника, доставки груза при помощи вертолета и другие маневры», — пояснили в пресс-службе министерства обороны Болгарии.

В порт Варна для участия в маневрах прибыли два фрегата из состава Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО — St. John’s (Канада) и Almirante Juan de Borbón (Испания), фрегат из Румынии, болгарский корвет «Решительный» и группа специального отряда морской разведки болгарских ВМС, сообщает ТАСС.

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