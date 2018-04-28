Корабли Новороссийской военной морской базы прошли под аркой Крымского моста

Они направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Южного военного округа.

Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 Новороссийской военной морской базы Черноморского флота 27 апреля прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря. Об это сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

На набережной столицы Дона черноморцы пройдут с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.

Мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, запланированы на 3-5 мая, сообщает телеканал «Звезда».

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