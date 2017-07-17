Корейцы планируют выпускать на Кубани вермишель быстрого приготовления

На Кубани планируют построить мукомольный завод. Крупная фирма по производству продуктов питания из Сеула может вложить деньги в этот проект.

С представителями компании 17 июля встретился заместитель губернатора края Андрей Коробка. Корпорация рассматривает регион как главную инвестиционную площадку. Сейчас корейская делегация изучает проекты по поддержке долгосрочных вложений и рынок региона.

«Мы, конечно, заинтересованы в отрасли переработки на территории края совместно с зарубежными партнерами. И мы готовы предложить будущим партнерам заключать сейчас инвестиционные контракты с Краснодарским краем, которые максимально создадут выгодные условия для бизнеса, в том числе и для региона. Одно из предприятий уже имеет опыт поставки муки в Южную Корею. Поэтому я думаю, что эта маленькая дорожка, которая уже натоптана, должна стать большим морским путем», — сказал Андрей Коробка.

У Кубани большой опыт работы с иностранными инвесторами. В регионе созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Одно из преимуществ края перед другими регионами — это логистическая структура и, в первую очередь, морские порты.

«Наша цель визита в Краснодарский край — это исследование рынка, инвестиционного климата. Мы планируем инвестировать в этот регион», — рассказал советник корейского аналитического центра Ким ЕнТэк.

Корейская компания планирует заниматься переработкой зерна и экспортом сырья за границу. Также на заводе будут производить макароны быстрого приготовления. Для реализации проекта необходимы 10 га земли. На встрече инвесторам предложили четыре варианта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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