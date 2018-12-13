Кореновская компания «БДМ-Агро» присоединилась к программе повышения производительности труда

Российская экономика к 2024 году должна вырасти не менее чем на 5%. На это направлена национальная программа повышения производительности труда и поддержки занятости. На Кубани в этом проекте участвуют несколько предприятий.

Из цехов кореновского завода выходят самые разные модели почвообрабатывающей техники. Машиностроительное предприятие работает уже почти 20 лет, его технику знают во многих регионах страны, но сейчас главная задача — работать эффективнее. В 2018 году компания «БДМ-Агро» была включена в приоритетную региональную программу по повышению производительности труда. Эксперты несколько месяцев анализировали производственные процессы предприятия, от разработки стратегии до склада готовой продукции.

«Проверяли и организацию рабочих мест, чтобы все лежало правильно, чтобы не нужно было тратить время на поиск инструментов или необходимых комплектующих. Другие потери — это и излишние запасы и излишнее производство. К 2025 году поставлена задача повышения производительности труда на 30%. К этой планке и стремится эта программа», — сообщил старший преподаватель менеджмента КубГАУ Вадим Мирончук.

На предприятии только начали изучать основы бережливого производства. Персонал под руководством экспертов консалтинговой компании прошел обучение и на пилотных участках реализовал мини-проекты. Далее с 2019 года сотрудники предприятия самостоятельно продолжат повышать эффективность деятельности компании. В этом им помогут сотрудники экспертной организации, которые окажут поддержку по реализации программы развития предприятия.

«Мы хотим повысить производительность труда, снизить себестоимость производимой продукции, увеличить объем на тех же площадях и с тем же количеством людей», — сказал технический директор компании «БДМ-Агро» Андрей Самсонкин.

В текущем году в приоритетной региональной программе по повышению производительности труда принимают участие восемь кубанских предприятий. Их выбрали на конкурсной основе, и для них обучение проходит бесплатно — затраты на работу экспертов компенсируют за счет средств краевого бюджета. Но количество предприятий, которые приобщаются к бережливому производству, будет постоянно расти. К 2025 году его планируют увеличить до 60. Более подробно о приоритетной региональной программе повышения производительности труда можно узнать на официальном сайте Фонда развития промышленности Краснодарского края.

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