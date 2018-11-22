Кореновске спасатели достали женщину и младенца из разбитой в ДТП машины

Авария произошла вечером 21 ноября.

По предварительным данным, водитель Mazda резко затормозил, увидев перебегавшего дорогу пешехода. В этот момент он столкнулся с Mitsubishi Lancer, которая выезжала со второстепенной дороги. В Mitsubishi находились женщина и двое детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Семилетняя девочка при столкновении вылетела в окно. Женщина оказалась зажатой в машине. Также в салоне был семимесячный ребенок в автокресле. Спасатели достали женщину и ребенка из иномарки, всех пострадавших передали медикам.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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