Корея ввела «зеленый коридор» для нелегалов

Министерство юстиции Республики Корея введет специальный срок для добровольного выезда иностранцев, незаконно проживающих в стране, до 31 декабря текущего года, передает корреспондент МИА “Казинформ”.

8 сентября в министерстве Министерство юстиции Республики Корея согласно сообщению, нелегальные иммигранты, добровольно выехавшие в пределы «зеленого коридора», будут освобождены от штрафов и запрета на дальнейший въезд в Республику Корея. «Зеленый коридор» не имеет ничего общего с нелегальными иммигрантами, которые незаконно въехали в страну, подделали документы или участвовали в уголовных делах.