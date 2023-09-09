Корея выделит 300 миллионов долларов в Зеленый климатический фонд

Корея Президент Республики Юн Сок Ёль объявил, что планирует выделить 300 миллионов долларов США в Зеленый климатический фонд на сессии саммита G20, проходящей в Индии. /p>

“Мы планируем пожертвовать дополнительно 300 миллионов долларов США в Зеленый климатический фонд, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к изменению климата и сократить выбросы парниковых газов”, – сказал он.

Южная Корея дважды выделила в этот фонд 100 миллионов долларов США в 2013 году и 200 миллионов долларов США в 2013 году. 2020-2023.