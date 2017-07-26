Коробка: доля кубанских фруктов и ягод на российском рынке превышает 40%

В Ленинградском районе прошел семинар «День поля: интенсивное садоводство, виноградарство и хмелеводство России».

На встрече обсудили селекцию плодовых деревьев, производство отечественных саженцев, развитие российских питомнических хозяйств, а также технологии закладки интенсивных садов.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что кубанское садоводство — одно из самых сильных в стране. По его словам, доля региона в общероссийском производстве фруктов и ягод превышает 40% и через несколько лет эти цифры вырастут в разы.

Отдельное внимание вице-губернатор уделил вопросу импортозамещения в садоводстве.

«Импортозамещение будет полным только, когда у фермеров будет свой посадочный материал, своя сельхозтехника. Сегодня в эту работу активно включается бизнес. Машиностроители тоже не должны оставаться в стороне, техника должна быть отечественная, чтобы мы были полностью независимы», — подчеркнул Коробка.

Участники семинара посетили одно из передовых предприятий Ленинградского района — ПАО «Трудовое». В садоводческом хозяйстве свыше 700 га яблоневых садов. У предприятия также есть собственное фруктохранилище на 18 тыс. т продукции. В 2018 году планируется ввести вторую очередь мощностью 5 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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