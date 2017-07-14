Коробка: сегодня хозяйства Кубани собирают не урожай, а рубли

Вице-губернатор Кубани проверил ход уборочной кампании в Тимашевском районе.

Андрей Коробка оценил темпы уборки озимой пшеницы в муниципалитете. Сейчас Тимашевский район — один из лидеров по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур в крае. Хозяйства муниципалитета показывают среднюю урожайность в 67,7 ц/га. Общая площадь сева зерновых в этом районе составляет 51,241 тыс. га. Аграрии муниципалитета обмолотили больше половины намеченного, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Сегодня хозяйства Кубани собирают не урожай, а рубли. Это самый главный показатель, который дает нам возможность развиваться, получать высокие прибыли, вкладывать их в современную технику, снижая издержки производства», — сказал вице-губернатор.

Проехав на современном комбайне по полю, Коробка отметил высокий уровень и качество современной сельскохозяйственной техники.

«Техника современная, полностью автоматизированная, со всеми комфортными условиями для работы. В целом сейчас труд комбайнера гораздо легче, но и ответственность выше, потому что техника дорогостоящая, за ней нужно ухаживать, обслуживать, контролировать все процессы. Один комбайн способен убирать до 50 га — это очень высокий результат. Здесь и потери гораздо ниже, чем в старых сельхозмашинах. Все это дает положительный экономический эффект для хозяйства», — сказал вице-губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что, по данным на 14 июля, в крае убрано 5,7 млн т зерновых. Из них 4,6 млн т — озимая пшеница. В этом году на Кубани в уборке пшеницы задействуют более 7,2 тыс. комбайнов.

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