Коробка: у кролиководства в крае колоссальный потенциал и перспективы

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка считает перспективным развитие в крае альтернативных видов животноводства.

«Кубанский сельхозпроизводитель начал уделять внимание так называемым альтернативным видам животноводства. Например, кролиководству. В прошлом году в Брюховецком районе открыли крупную ферму на 3 тыс. кроликоматок, в этом году — под Краснодаром. Мое мнение такое: у этой подотрасли колоссальный потенциал и перспективы. Рынок кролиководства сейчас фактически только формируется, и спрос гораздо выше предложения. Причем не в масштабах нашего региона, а всей страны», — сказал Андрей Коробка.

Он добавил, что на Кубани должен быть создан кролиководческий кластер.

«У нас есть единственное в России предприятие, которое строит кроликофермы «под ключ» — начиная от производства оборудования, его монтажа до обеспечения заказчика поголовьем и обучения его технологии содержания и выращивания кроликов», — цитирует вице-губернатора «Интерфакс».

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