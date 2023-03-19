Король Саудовской Аравии пригласил Раиси посетить Эр-Рияд

Даша 19.03.2023 В мире

Король Саудовской Аравии пригласил президента посетить Эр-Рияд

Тегеран сообщил, что король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Ирана Ибрагима Рая посетить Эр-Рияд.

Об этом пишет Tasnim.

Президент Ирана По словам Мохаммада Джамшиди , заместитель главы Мурият по политическим вопросам, в своем письме королю Саудовской Аравии приветствовал договоренность о восстановлении дипломатических отношений между странами, а также призвал президента Ирана к укреплению экономических и экономических отношений. регионального сотрудничества и пригласил его с официальным визитом в Эр-Рияд.

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