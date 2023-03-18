Королеву Испании призвали в армию

Королева Леонор из Испании призвана в армию на 3 года. Сейчас ему 17 лет, и он все еще учится в школе. После окончания школы летом его отправят в армию.

Принцесса Испании Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон Ортис — принцесса Астурийская, наследница испанского престола с 19 июня, 2014 г., член семьи короля Испании Филиппа VI и его супруги Летиции, младшая дочь, внучка короля Хуана.

Леонор — наследница испанского престола и будущий главнокомандующий. По закону монарх должен иметь военное образование. Было объявлено, что первый год он проведет в Военной академии в Сарагосе, затем отправится на военно-морскую базу, где будет обучаться на моряка, и, наконец, третий год проведет в Военно-воздушной академии.