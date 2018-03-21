«Коровка из Кореновки» заняла второе место в РФ по продажам мороженого

Доля кубанского производителя за год выросла до 8,9%.

В Краснодарском крае компания занимает около трети рынка мороженого. За прошлый год она увеличила долю рынка в Центральной России с 5 до 8,4%, в Поволжье — с 3,2 до 5,2%, вышла на рынок Сибири. ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» по итогам 2016 года занял десятое место в РФ и третье на Кубани по объемам переработки молока.

Мороженое под брендом «Коровка из Кореновки» дважды хвалил президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле 2017 года во время визита на авиасалон МАКС в Жуковском он угостил им министров и порекомендовал его. В марте 2018 года Путин, посещая Национальный центр зерна имени Лукьяненко в Краснодаре, отметил, что мороженое Кореновского комбината самое вкусное.

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