Корпорация LEMKEN представила сельхозтехнику на выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре

Это крупнейший производитель агротехники в Европе. Сейчас он работает в 55 странах.

Для краснодарской экспозиции компания подобрала технику, которая отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации.

«На этих, как мы говорим, «шоколадных» почвах удобно работать, можно зарабатывать деньги. Поэтому конкуренция здесь растет с каждым годом. Но мы обновляемся по технике и имеем очень много агрегатов, которые заинтересуют наших клиентов», — сказал экспортный менеджер компании LEMKEN Йенс Моска.

Для аграриев корпорация представила новую модель дисковой бороны. Она модифицирована так, чтобы лучше работать в условиях юга России.

«В этом году мы представляем машину «Рубин-10», которая была испытана на южной территории — в хозяйстве Ростовской области. Всю осень мы ее тестировали, обработали 2,5 тыс. га. «Рубин» показал очень хороший результат: экономия топлива повысилась на 5%, обработка стерня стала более качественной», — рассказал генеральный директор компании LEMKEN-RUS Александр Ладыгин.

Внимание гостей выставки «ЮГАГРО» привлек и оборотный плуг «Диамант». Это также улучшенная модель: у нее расширен диапазон работы, а поставить его можно на самые разные модели тракторов. Популярностью пользуется и сеялка марки «Солитэр». Ее уже планируют использовать несколько селекционных хозяйств Юга России.

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