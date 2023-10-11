Корпоративный обзор: Carson Group добавляет RIA на 5 миллиардов долларов, Waverly Advisors приобретает Silicon Hills

Carson Group объявляет о новом акционерном партнерстве с Northwest Capital Management, зарегистрированным инвестиционным консультантом (RIA) с активами под управлением на сумму 5 миллиардов долларов, Waverly Advisors приобретает базирующуюся в Остине, штат Техас, Silicon Hills Wealth Management и другие компании.

Carson Group добавляет RIA на 5 миллиардов долларов

Carson Group объявила о партнерстве с Northwest Capital Management (NWCM), консалтинговой фирмой по пенсионным и инвестиционным вопросам, которая специализируется на услугах по управлению активами для частных лиц и услугах по пенсионным планам для спонсоров планов и их участников.

Команду по-прежнему будут возглавлять управляющий директор, партнер и старший консультант по инвестициям Брент Петти, CFP, AIF, и старший консультант по инвестициям Фред Пейн-младший, CFP, с офисами в Портленде, штат Орегон, и Сиэтле, штат Вашингтон.

Northwest Capital Management (NWCM), Inc. была основана в 1998 году в Портленде, штат Орегон, как независимая частная инвестиционно-консалтинговая фирма и выросла до команды из 13 человек, которая обслуживает активы под управлением на сумму более 5 миллиардов долларов.

Партнерство предоставит NWCM расширенные ресурсы и возможности, а также доступ к ведущей инвестиционной платформе Carson. Это поможет поддержать клиентскую базу NWCM и предоставить участникам пенсионного плана опытную информацию о законодательстве и правилах, повышая уровень знаний и услуг, которые они получают.

«Наше сотрудничество с Carson позволит нам значительно расширить наши ресурсы, увеличив штат вспомогательного персонала для обслуживания клиентов, финансового планирования, инвестиционных исследований, анализа портфеля, торговли и мониторинга инвестиций», — сказал управляющий директор, партнер и старший консультант по инвестициям Брент. Петти, CFP, АИФ.

Партнерство также позволяет Carson Group и дальше расширять свои предложения по пенсионным планам, что является растущей тенденцией, к которой стремятся консультанты и клиенты.

«Поскольку все больше клиентов ищут комплексные решения для планирования, наше партнерство с NWCM является еще одной частью стратегической головоломки, которая позволит нам лучше конкурировать в сфере пенсионного планирования», — сказал Джейми Хопкинс, управляющий партнер по решениям для благосостояния Carson Group. «Команда NWCM потратила последние три десятилетия на построение огромного бизнеса. Мы рады учиться у них и продолжать развивать ту ценность, которую мы можем принести».

Carson Group в настоящее время управляет активами на сумму 28,2 миллиарда долларов и обслуживает более 46 000 семей в своей консультационной сети, состоящей из более чем 140 партнерских офисов.