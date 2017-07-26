Корпус оздоровительного комплекса в Туапсинском районе не смогли продать на торгах

Его начальную цену определили в 105 млн рублей.

Повторные торги по продаже пятого корпуса «Мотеля на 200 мест», принадлежащего банкротящемуся ООО «Оздоровительный комплекс «Гамма»» в Ольгинке, не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Следующим этапом продажи должны стать торги посредством публичного предложения с поэтапным понижением цены. Остальные четыре корпуса уже прошли публичные торги и остались за залоговым кредитором ООО «УК «Инвестиции управление активами»».

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Оздоровительный комплекс «Гамма»» банкротом в 2013 году. В 2016 году конкурсный управляющий подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 1,3 млрд рублей бывшего гендиректора комплекса Светланы Подольской. Производство по делу приостановлено до окончания реализации имущества должника. При этом сроки окончания конкурсного производства многократно переносились, и в настоящий момент оно не завершено.

Сведения об общей сумме задолженности «Гаммы» в документах арбитража и на сайте Единого федреестра сведений о банкротстве отсутствуют, пишет «Коммерсантъ».

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