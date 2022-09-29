Коррупция или предательство: почему почти два десятка оборонных предприятия ликвидируют в период проведения СВО

В то время, как на фронте испытывают болезненную нехватку военной техники, производственные возможности России сокращаются.

На фоне многочисленных требований общественности о мобилизации экономики и переводе её на военные рельсы неожиданно выясняется: оборонные заводы в России массово банкротят, а их имущество – распродают. Об этом сообщил телеграм-канал «Рыбарь» и ряд других источников. Почему это происходит?

Производственная база сужается

Например, в Ростове-на-Дону вошёл в стадию ликвидации «50 автомобильный ремонтный завод», которого не станет уже в обозримом будущем: он уже находится под процедурой о ликвидации. Заявление об этом зарегистрировано 20 июля текущего года – спустя полгода после начала СВО. В настоящее время в компании зарегистрирован всего один работник. В качестве основного вида работы указано техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Примечателен тот факт, что ранее собственником предприятия являлось Министерство обороны России в лице структуры «Спецремонт», которую признали банкротом ещё в 2019 году. Впрочем, и сам «Спецремонт» перешел к Минобороны за долги по непоставленной военной технике на 12 миллиардов рублей. Об этом в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу заявил в Госдуме: АО «Спецремонт» задолжало ведомству около 22 тысяч единиц военной техники. В итоге, войска ее так и не получили, а 12 миллиардов «растворились».

Судя по всему, подобная схема стала для кого-то надежным источником обогащения. И расставаться с ним люди не намерены даже в ситуации, когда страна ведет сражение за свое существование. Как следствие, получается, что некие чиновники Минобороны – ведомства, которое прямо заинтересованное в обеспечении воинских подразделений – способствуют созданию условий, ведущих к закрытию оборонных предприятий.

Министр обороны Сергей Шойгу и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С учетом обстоятельств, причин может быть две: сознательное вредительство, диверсия в пользу нашего врага или потерявшая берега жадность. Как еще объяснить, что спустя семь месяцев с момента старта специальной военной операции и выявившихся проблем с нехваткой производственных мощностей военно-промышленного комплекса, такая ситуация вообще имеет место?

Распродают то, что необходимо Родине

По информации телеграм-канала «Рыбарь», сейчас ликвидируются следующие заводы:

▪50-й автомобильный ремонтный завод, Ростов-на-Дону

▪258-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего, Батайск

▪751-й ремонтный завод, Ростов, Ярославская область

▪5-й центральный автомобильный ремонтный завод, Екатеринбург

▪88-й центральный автомобильный ремонтный завод, Чита

▪15-й центральный автомобильный ремонтный завод, Новосибирск

▪172-й центральный автомобильный ремонтный завод, Воронеж

▪9-й центральный автомобильный ремонтный завод, Саратов и Энгельс

▪487-й центральный авторемонтный завод, Республика Башкортостан

▪81-й центральная инженерная база, Ярославская область

▪1-е проектно-фортификационное бюро, Москва

▪85-й ремонтный завод, Брянск

▪261-й ремонтный завод, Новгород.

В итоге из всего перечня предприятия повезло лишь одному— 258-му ремзаводу в Батайске, где «Роствертол» собирается сделать летно-испытательную станцию. Остальные заводы распродают за бесценок уникальное оборудование, опытные кадры увольняют. Этот процесс сопровождают коррупционные скандалы.

Например, бывшего директора 88-го центрального авторемонтного завода из Читы Андрея Яковлева в 2015 году арестовали за организацию преступного сообщества. На его смену поставили Сергея Чадаева, который, как пишут СМИ, распродал весь ремфонд завода.

9-й центральный автомобильный ремонтный завод является разработчиком уникальной керамической брони для военной техники. Но военные заказчики отказались от услуг предприятия, и он был обанкрочен собственным профсоюзом.

172-й центральный автомобильный ремонтный завод, Воронеж.

Теперь большинство заводов ждёт продажа оборудования, вырезка всего металла и перепрофилирование в склады, ТЦ, офисные помещения и т.д. Возможно — полный снос и строительство на их месте жилых комплексов. И это сейчас, в условиях крайне острой нужды в военной технике на фоне боевых действий.

При этом премьер-министр РФ Мишустин подписывает распоряжение о строительстве двух новых бронетанковых ремонтных заводов. Как задается вопросом канал «Реконкиста», «не проще ли сохранить и модернизировать старые»?

Производителя ракетных систем распродают по частям

Наиболее острая и абсурдная ситуация сложилась на ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми. Этот холдинг объединяет заводы с полным циклом создания РСЗО (ракетных систем залпового огня). В 2018 году группу предприятий признали банкротом. В 2022 году — уже после начала СВО — имущество заводов начали распродавать. Скажем, в марте во время острой нужны армии в технике подстанцию одного из заводов продали местному предпринимателю всего за 550 тысяч рублей. Административное здание ушло с молотка за 238 млн рублей.

Позже было принято решение продавать все профильные активы ПАО «Мотовилихинские заводы» единым лотом, хотя до этого было запланировано разделение на гражданские и военные. Предприятие вынуждено выставить на продажу имущества на 3,5 млрд рублей. В него вошли производственные цеха, инженерный корпус, административные и хозяйственные помещения, различное оборудование.

Еще несколько лет назад ПАО «Мотовилихинские заводы» объединяло ведущие предприятия Пермского края.

Аналогичные события произошли на 98 автомобильном ремонтном заводе. В 2019 году его директора заподозрили в махинациях с бюджетными средствами, против него возбудили уголовное дело. В 2020 году предприятие прекратило деятельность по решению суда.

Сейчас на грани закрытия также находится Жигулевский радиозавод в Самарской область, который выпускает радиолокационное оборудование для палубной военной авиации.

Для всех указанных выше предприятий причина банкротства и проблем одинакова: отсутствие государственного оборонного заказа (ГОЗ) и вытекающее из него безденежье. В итоге устаревшие заводы часто не подлежат обновлению или перепрофилированию.

Кто виноват?

В свое время сын Дмитрия Рогозина – Алексей Рогозин был заместителем директора ДИО Минобороны России и лично занимался аудитом и реструктуризацией задолженности АО «Спецремонт» перед военным ведомством. Он утверждает, что при его личном участии в 2016-2017 гг., эта задача была решена. Но, мол, потом все начало рушиться:

– Практика доказывает, что финансовые инструменты (льготные кредиты, рефинансирование и др.) лишь оттягивают проблемы, если не решается основная задача – перестройка системы управления. В итоге новые убыточные контракты и низкоквалифицированный менеджмент продолжают тянуть вниз заводы «Спецремонта» и подобные им предприятия, – заявил Алексей Рогозин.

Иногда годами не работающие производства, действительно, находятся в таком состоянии, что спасать там действительно уже нечего. Но любые решения о банкротстве и сносе должны быть продиктованы не конкурсными управляющими или кредиторами, а людьми, которые лично отвечают за обороноспособность страны.

Алексей Рогозин.

К сожалению, стремление нажиться в сложную для страны минуту, демонстрируют не только коррумпированные чиновники, но и бизнес. Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службы, требуя проверить рост цен на товары для мобилизованных россиян. Вопрос о том, что бизнес решил нажиться на тех, кто сегодня идет защищать Россию, поднял член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, «бизнесмены» кратно завышают цены на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы.

А тем временем многим добровольцам, которые сейчас сдерживают наступление вооруженных сил Украины, не хватает даже нижнего белья. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в эфире «России 1».