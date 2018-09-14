Космический корабль «Союз МС-08» вернется на Землю 4 октября

На борту корабля прибудут российский космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

О возвращении космонавтов сообщил подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

«По имеющимся предварительным расчетным данным, отстыковка корабля от МКС запланирована на 11:22 по московскому времени. Посадка ожидается в 14:44», — сказал представитель ЦУП.

Корабль запустили на ракете «Союз-ФГ» с Байконура 21 марта, а после двух суток полета 24 марта он пристыковался к Международной космической станции, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 октября на МКС отправятся россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

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