Космодром Байконур посетят 26 воспитанников сочинского «Сириуса»

Школьники смогут наблюдать за стартом космического корабля «Союз МС-06».

Поездку организовали для 26 участников программы «Большие вызовы», которую провели в сочинском образовательном центре «Сириус». Знакомство с космической отраслью для школьников началось с посещения Центра управления полетами в Королеве и прямой связи с Международной космической станцией.

Затем школьники посетят космодром Байконур. Они познакомиться с космонавтами и смогут принять участие в лекциях и мастер-классах известных экспертов.

Кроме общения со специалистами, начинающим исследователям предоставят возможность осмотреть стартовые комплексы, а также увидеть пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06». Запуск запланирован на 13 сентября.

Участникам поездки покажут места сборки и испытаний космических кораблей, расскажут где и как проходят проверку на герметичность скафандры космонавтов.

Школьники получат сертификаты участников цикла учебно-познавательных занятий по космонавтике на космодроме Байконур в Международной космической школе имени Челомея, сообщает пресс-служба обрразовательного центра «Сириус».

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