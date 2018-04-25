Космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Крымский мост с борта МКС

Снимки он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
«Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона», — написал российский космонавт в комментарии к фотографиям.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле российский космонавт Олег Артемьев сфотографировал Новороссийск с борта МКС.
Все новости по теме:
Строительство Керченского моста
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту